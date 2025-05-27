Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.

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Чи можуть переговори відбутися у Ватикані

Держсекретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін заявив, що мирні переговори мають розпочатися якнайшвидше, адже війну необхідно терміново зупинити.

Перш за все, терміново потрібне перемир'я, щоб покласти край руйнуванням, знищенню міст, загибелі мирного населення. А далі необхідно терміново досягти стабільного, справедливого і тривалого миру, який буде прийнятий і погоджений обома сторонами,

– підкреслив Паролін.

За його словами, Папа Лев XIV заявив про повну готовність Ватикану прийняти можливі переговори та запропонував "нейтральне, захищене місце".

Водночас йдеться тільки про місце для переговорів, а не про посередництво понтифіка, оскільки "про посередництво повинні попросити сторони".

Говориться також про інші можливі місця, як от Женева. В будь-якому випадку, не має значення, де відбудуться переговори, яких ми всі бажаємо. Насправді важливо те, щоб вони нарешті розпочалися,

– наголосив Паролін.

До слова, нещодавно міністр закордонних справ Кремля Сєргєй Лавров заявив, що другий раунд мирних переговорів України та Росії відбудеться не у Ватикані, як пропонував Папа Римський. За його словами, для Ватикану нібито "було б некомфортно" приймати зустріч двох православних країн.