Таку думку в етері 24 Каналу висловив головний консультант Націнституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, що для Кремля є перевага в новому майданчику для переговорів та озвучив, яка саме.

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Що доведеться зробити ЄС, якщо переговори будуть у Ватикані

Якщо змоделювати ситуацію, що перемовини все-таки відбуватимуться у Ватикані, це буде означати, що від Росії прибудуть представники Путіна, які, зі слів Уса, перебувають у санкційному списку. У такому разі для них робитимуться виключення, бо немає прямого перельоту з Москви у Ватикан.

"Італія – країна Євросоюзу, вона має обмеження щодо присутності там російських громадян. Тому для росіян це була б цікава ідея, аби переговори відбувались надалі у Ватикані, а ЄС змушений був би йти на порушення своїх же санкційних списків", – вважає Ус.

Кремль не хоче проводити переговори у Ватикані й на території ЄС, росіяни взагалі хотіли б повернути переговорний процес в Білорусь. Однак Україна туди, зі слів Уса, не повернеться, є шанс на проведення зустрічі у Ватикані.

Чому Стамбул вдале місце для переговорів

Щодо Стамбулу, головний консультант Націнституту стратегічних досліджень зауважив, що розуміє, що наразі склалися певні асоціації з березнем 2022 року. Однак, з його слів, якщо порівнювати той період з травнем 2025 року, то ситуація на полі бою суттєво змінилася.

У березні 2022 року, як наголосив Ус, ніхто не міг і подумати, що українські військові будуть присутні, наприклад, на території Курської області. Тобто, якщо тоді Росія чітко домінувала, то сьогодні цього не спостерігається. Тому, на його погляд, не варто проводити паралелі з переговорами у Стамбулі у 2022 році.

Мені Стамбул як місце перемовин подобається тим, що, на відміну навіть від країн Європи, у Туреччини є бачення світу без Росії. Те, чого бракує нашим партнерам, ЄС та США – уявлення, що світ можливий без неї,

– озвучив Ус.

Головний консультант Націнституту стратегічних досліджень нагадав, що Туреччина у 2019 році намалювала мапу Євразії на 2050 рік, де значна частка Росії була позначена кольорами турецького впливу, натякаючи на те, що як росіяни люблять "русскій мір", так у турків є поняття "тюркського світу".

Значна частина тюркського народу проживає на території Росії, тому Анкара хотіла б, аби ці землі орієнтувались не на Москву, а на неї. У 2050 році це може статися, але за умови поразки Росії у війні. Тому Туреччина дійсно прагне розпаду Росії,

– підсумував Ус.

Зазначимо, що політолог Ігор Рейтерович вважає, що Ватикан як місце для переговорів вигідне для України, але Росія може схитрити. Він наголосив, що Ватикан слід наразі сприймати не як окремого актора, а більше як організатора зустрічі.