Такое мнение в эфире 24 Канала высказал главный консультант Нацинститута стратегических исследований Иван Ус, отметив, что для Кремля есть преимущество в новой площадке для переговоров и озвучил, какое именно.

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Что придется сделать ЕС, если переговоры будут в Ватикане

Если смоделировать ситуацию, что переговоры все-таки будут проходить в Ватикане, это будет означать, что от России прибудут представители Путина, которые, по словам Уса, находятся в санкционном списке. В таком случае для них будут делаться исключения, потому что нет прямого перелета из Москвы в Ватикан.

"Италия – страна Евросоюза, она имеет ограничения по присутствию там российских граждан. Поэтому для россиян это была бы интересная идея, чтобы переговоры происходили в дальнейшем в Ватикане, а ЕС вынужден был бы идти на нарушение своих же санкционных списков", – считает Ус.

Кремль не хочет проводить переговоры в Ватикане и на территории ЕС, россияне вообще хотели бы вернуть переговорный процесс в Беларусь. Однако Украина туда, по словам Уса, не вернется, есть шанс на проведение встречи в Ватикане.

Почему Стамбул удачное место для переговоров

Относительно Стамбула главный консультант Нацинститута стратегических исследований отметил, что понимает, что сейчас сложились определенные ассоциации с мартом 2022 года. Однако, по его словам, если сравнивать тот период с маем 2025 года, то ситуация на поле боя существенно изменилась.

В марте 2022 года, как отметил Ус, никто не мог и подумать, что украинские военные будут присутствовать, например, на территории Курской области. То есть, если тогда Россия четко доминировала, то сегодня этого не наблюдается. Поэтому, на его взгляд, не стоит проводить параллели с переговорами в Стамбуле в 2022 году.

Мне Стамбул как место переговоров нравится тем, что, в отличие даже от стран Европы, у Турции есть видение мира без России. То, чего не хватает нашим партнерам, ЕС и США – представление, что мир возможен без нее,

– озвучил Ус.

Главный консультант Нацинститута стратегических исследований напомнил, что Турция в 2019 году нарисовала карту Евразии на 2050 год, где значительная доля России была обозначена цветами турецкого влияния, намекая на то, что как россияне любят "русский мир", так у турецкого народа есть понятие "тюркского мира".

Значительная часть тюркского народа проживает на территории России, поэтому Анкара хотела бы, чтобы эти земли ориентировались не на Москву, а на нее. В 2050 году это может произойти, но при условии поражения России в войне. Поэтому Турция действительно стремится к распаду России,

– подытожил Ус.

Отметим, что политолог Игорь Рейтерович считает, что Ватикан как место для переговоров выгодно для Украины, но Россия может схитрить. Он отметил, что Ватикан не следует пока воспринимать как отдельного актора, а больше как организатора встречи.