Диктатор активізувався 4 червня. Він поговорив із Трампом і Папою Римським. А ще – відкинув пропозицію Зеленського про зустріч.

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Про що Путін говорив із Папою Римським

Говорячи з главою католицької церкви, Путін знову повторив свою тезу про "усунення першопричин української кризи". І нібито "підтвердив зацікавленість у досягненні миру політико-дипломатичним шляхом".

Він подякував Папі "за готовність сприяти у врегулюванні кризи, зокрема, за участь Ватикану на деполітизованій основі у вирішенні гострих гуманітарних питань". Але не відомо, чи йшлося про можливе проведення перемовин між Україною та Росією у Ватикані.

Також Путін розповів про домовленості щодо обміну військовополоненими та тілами загиблих. І цинічно сказав, що Росія "вживає всіх можливих заходів для возз'єднання дітей із родичами".

Господар Кремля пожалівся на Україну. Так, він заявив, нібито Київ "робить ставку на ескалацію конфлікту, проводить диверсії щодо об'єктів цивільної інфраструктури на російській території". А ще сподівається, що "Святий Престол активніше виступатиме на підтримку свободи віросповідання в Україні".

Контекст: Диверсіями Путін назвав обвалення мостів у Брянській і Курській областях. Він відреагував на ці події кілька днів потому. Що цікаво, раніше Слідчий комітет забрав слова про диверсію зі свого сайту. Можливо, Путіну не сказали про це. Або він захотів відвернути увагу від ударів по Кримському мосту та стратегічних бомбардувальниках.

Пригадали і Папу Франциска, який симпатизував Росії.

"З обох сторін відзначено великий особистий внесок Папи Римського Франциска у зміцнення відносин між Росією та Святим Престолом. Домовлено продовжити зусилля, спрямовані на розвиток цих зв'язків на основі об'єднавчих духовно-моральних цінностей, в інтересах побудови більш справедливого світопорядку. Виражено взаємний настрій на поглиблення співпраці у культурно-гуманітарній галузі, а також у справі захисту християн та християнських святинь у різних регіонах світу, зокрема на Близькому Сході", – мовиться в дописі Кремля.

Втім, не відомо, чи справді мовилося про "справедливий світопорядок" і якщо так, то який сенс вкладає в ці слова Ватикан. Адже на момент публікації новини Ватикан не повідомляв про розмову Папи та Путіна.

Під час розмови Путін передав Папі Римському Леву XIV "побажання успіхів у пастирському служінні". Він зробив це нібито на прохання патріарха Кіріла. Понтифік сказав, що слід продовжувати діалог між католицькою та православними церквами.