Як і минулого разу, обмін знову триватиме кілька днів. Він знову стане найбільшим обміном між Україною та Росією, адже минулого разу обміняли по тисячі осіб.

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Що відомо про новий обмін полоненими між Україною та Росією

Мединський доповів Путіну про підготовку до нового обміну полоненими. За його словами, обмін може відбутися у форматі "1200 на 1200".

Домовилися провести паритетний обмін полоненими кількістю не менше тисячі осіб з кожної сторони. У першу чергу це такі категорії: поранені, важкохворі та військовополонені віком до 25 років,

– заявив він.

Мединський наголосив, що остаточні цифри ще узгоджують. Імовірно, це будуть по 1200 осіб з кожної сторони.

Глава російської делегації Володимир Мединський заявив, що обмін полоненими, про який домовилися російська та українська сторона на переговорах у Стамбулі 2 червня, відбудеться 7 – 9 червня. До списку може бути включено 1200 осіб,

– пишуть російські ЗМІ.