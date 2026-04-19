"Совсем не в моих интересах": Папа Римский о спорах с Трампом

Папа Римский Лев XIV заявил, что не будет спорить с президентом США Трампом относительно войны на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что будет продолжать проповедовать евангельское послание мира.

Папа Римский добавил, что его проповедь никак не направлена против Трампа. Об этом сообщили в Politico.

Что известно о заявлении Папы Римского?

Папа пообщался с журналистами на борту самолета, который летел из Камеруна в Анголу в рамках его 11-дневного турне по Африке.

Папа Римский прокомментировал заявления Трампа и отметил, что все его высказывания скорее являются "комментарием к комментарию" и попыткой хоть как-то объяснить сказанное.

Началось все с того, что Дональд Трамп в соцсети раскритиковал проповеди Папы Римского на фоне войны в Иране и обвинил его в "снисходительности к преступности".

Ватикан впоследствии сообщил, что когда Папа Римский Лев проповедует о мире, он имеет в виду все войны, опустошающие планету, а не только иранский конфликт.

И все же, как оказалось, на это смотрели так, будто я пытаюсь снова поспорить с президентом, что совсем не в моих интересах,

– заявил Папа Римский.

Папа Лев добавил, что все его замечания относительно мировых войн были написаны еще задолго до того, как Трамп начал критиковать его в соцсетях.

Вниманию! Политолог Игорь Чаленко рассказал 24 Канал, что после серии не совсем адекватных постов относительно Папы Римского, Трамп все же остановился. Очевидно, ему подсказали, что таким образом президент США убивает не только свой рейтинг, но и республиканцев.

