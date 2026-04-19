Папа Римський додав, що його проповідь ніяк не спрямована проти Трампа. Про це повідомили в Politico.

Що відомо про заяву Папи Римського?

Папа поспілкувався з журналістами на борту літака, який летів з Камеруну до Анголи в рамках його 11-денного турне по Африці.

Папа Римський прокоментував заяви Трампа та наголосив, що усі його вислови радше є "коментарем до коментаря" та спробою хоч якось пояснити сказане.

Почалося усе з того, що Дональд Трамп у соцмережі розкритикував проповіді Папи Римського на тлі війни в Ірані та звинуватив його у "поблажливості до злочинності".

Ватикан згодом повідомив, що коли Папа Римський Лев проповідує про мир, він має на увазі усі війни, що спустошують планету, а не лише іранський конфлікт.

І все ж, як виявилося, на це дивилися так, ніби я намагаюся знову посперечатися з президентом, що зовсім не в моїх інтересах,

– заявив Папа Римський.

Папа Лев додав, що усі його зауваження щодо світових воєн були написані ще задовго до того, як Трамп почав критикувати його у соцмережах.

До уваги! Політолог Ігор Чаленко розповів 24 Канал, що після серії не зовсім адекватних постів щодо Папи Римського, Трамп все ж таки зупинився. Очевидно, йому підказали, що в такий спосіб президент США вбиває не лише свій рейтинг, але й республіканців.

