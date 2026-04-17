Політолог Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що позиція Папи Лева XIV є цілком системною та послідовною. Натомість Дональд Трамп продовжує кидатися на усіх підряд. Але, схоже, він таки схаменувся.

Чому Трамп змінив свою риторику?

За словами Чаленка, після серії не зовсім адекватних постів Трамп все ж таки зупинився. Очевидно, йому підказали, що в такий спосіб президент США вбиває не лише свій рейтинг, але й республіканців. А проміжні вибори до Конгресу вже не так далеко. Вони відбудуться в листопад 2026 року.

Зверніть увагу! 12 квітня Дональд Трамп опублікував на своїй сторінці в соцмережі Truth Social ШІ-фото, де він постає в образі Ісуса. Згодом Трамп переконував, що він там був в образі лікаря.

Зрештою незрозумілі атаки Трампа на Папу Римського спричинили обурення серед американців та, зокрема, MAGA-спільноти, яка є ядром підтримки чинного президента США.

Можливо, Трамп чекав, що Папа оголосить хрестовий похід, в який піде він разом з міністерством війни. Ми ж бачимо, що Папа не виходить за межі своєї риторики. Він робить ставку на справжню миротворчість,

– зазначив Чаленко.

Конфлікт Трампа з Папою: коротко