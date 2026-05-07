Про цей інцидент розповів близький друг папи Лева XIV священник Том Маккарті під час виступу перед католицькою громадою в Нейпервіллі, подробиці висвітлили в матеріалі The New York Times.

До теми "Зовсім не в моїх інтересах": Папа Римський про сперечання з Трампом

Як у банку відреагували на дзвінок Папи Римського?

Лев XIV офіційно очолив Римо-католицьку церкву після церемонії інтронізації, що відбулася у Ватикані 18 травня 2025 року. А курйозний випадок з банком трапився вже через два місяці після обрання нового понтифіка.

Як розповів отець Маккарті, Папа Римський представився Робертом Прево та звернувся до банку з проханням змінити номер телефону й адресу, зазначені в документах. Під час розмови він відповів на всі контрольні запитання, однак працівниця служби підтримки заявила, що цього недостатньо – для підтвердження особи необхідно особисто з'явитися у відділенні банку.

У відповідь понтифік нібито сказав, що не має такої можливості. Після цього він спробував переконати співробітницю, запитавши, чи змінить щось той факт, що він є Папою Римським Левом XIV.

За словами Маккарті, після цих слів жінка просто завершила дзвінок. Зрештою питання вдалося владнати завдяки іншому священнослужителю, який особисто знав президента банку. Офіційно у Ватикані цей інцидент не прокоментували.

Ім'я працівниці банку вирішили не розголошувати. Як зазначив отець Маккарті, важко уявити, що людину можуть запам'ятати як ту, що "кинула слухавку Папі Римському".

Цікаво! Роберт Френсіс Прево – перший в історії американець, який став Папою Римським. Також він має французьке та іспанське коріння, та навіть частку африканської крові.

Чому розгорівся конфлікт між Папою та Трампом?

Останніми днями між понтифіком і президентом США Дональдом Трампом виникла публічна напруга. Американський лідер різко висловився на адресу Папи, звинувативши його у слабкій позиції та політичних прорахунках. У Ватикані у відповідь заявили, що не піддаватимуться тиску й надалі говоритимуть про мир та необхідність дипломатії.

Окреме невдоволення Трампа викликала позиція понтифіка щодо конфлікту навколо Ірану. Президент США дорікнув Папі за небажання підтримувати американську військову риторику, тоді як Лев XIV наголосив, що не боїться критики та продовжить озвучувати ті меседжі, які вважає правильними.

На думку журналістів The New York Times, загострення конфлікту з главою Католицької церкви може негативно вплинути на політичні рейтинги Трампа.

Додатковий резонанс викликав допис президента США із зображенням, створеним штучним інтелектом, де він постав в образі Ісуса. Після хвилі критики Трамп видалив публікацію, заперечив будь-які порівняння із Христом та заявив, що на зображенні його нібито показали як лікаря.

Цікаво! Політолог Ігор Чаленко в коментарі 24 Каналу зазначив, що позиція Папи Лева XIV виглядає послідовною та виваженою, тоді як Дональд Трамп, за його словами, продовжує емоційно реагувати на різних опонентів, хоча згодом, схоже, дещо змінив тон.

Як Лев XIV висловлюється про Україну?

Одразу після вступу на престол Папа Лев XIV публічно засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну та наголосив на важливості досягнення справедливого миру. Також понтифік висловлював глибокий жаль через те, що Росія відмовилася від різдвяного припинення вогню на українському фронті.

Варто зауважити, що під час свого різдвяного звернення Папа Римський закликав до миру для України, однак прямо Росію як країну-агресорку у промові не згадав.

Разом з тим у січні, коли українські міста були в критичній ситуації через ворожі атаки, Лев XIV закликав Росію припинити удари по енергетичній інфраструктурі України, що завдають значної шкоди цивільному населенню.