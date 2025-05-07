Несколько депутатов Европейского парламента все же посетят парад, который состоится 9 мая в Москве. Среди них есть 2 члена немецкого Альянса Сары Вагенкнехт.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Кто из евродепутатов едет на парад в Москву

Соратники Вагенкнехт Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург заявили, что будут участвовать в мероприятиях, которые организует Москва на 9 мая. Вместе с ними также будут еще 3 евродепутата из Чехии, Словакии и Капру – все они заранее были утверждены минобороны России.

В российской столице депутаты от Альянса Сары Вагенкнехт также хотят провести переговоры с парламентариями из Госдумы и другими представителями политической и культурной сферы страны-агрессора.

Свой визит немецкие депутаты объясняют желанием "преодолеть все большую спираль конфронтации и эскалации в Европе".

Журналисты напомнили, что Рут Фирмених – человек из близкого окружения Сары Вагенкнехт, которая работала с ней с 2004 года. Фон дер Шуленбург, по данным медийщиков, координировал поездку евродепутатов в Москву.

Сама Сара Вагенкнехт на вопрос о поездке своих однопартийцев в Москву сказала, что "не видит в этом ничего скандального".

Они едут в Москву возложить венок к памятнику неизвестному солдату к 80-й годовщине освобождения. Не знаю, что можно сказать против этого. Они не будут участвовать в военном параде или подобных государственных событиях,

– сказала она.

В то же время сами немецкие евродепутаты утверждают, что после 9 мая планируют поехать в Киев и контактировали по этому поводу с посольством Украины.

К слову, ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в последний момент решил не ехать на 9 мая в Москву на парад. Причина такого решения – участие во внутренних мероприятиях, посвященных отцу азербайджанского лидера Гейдару Алиеву.