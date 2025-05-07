Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

До теми "Головний гість" Путіна Сі Цзіньпін прибув до Москви на заходи до 9 травня

Хто з євродепутатів їде на парад у Москву

Соратники Вагенкнехт Рут Фірменіх і Міхаель фон дер Шуленбург заявили, що будуть брати участь у заходах, які організовує Москва на 9 травня. Разом з ними також будуть ще 3 євродепутати з Чехії, Словаччини та Капру – всі вони заздалегідь були затверджені міноборони Росії.

У російській столиці депутати від Альянсу Сари Вагенкнехт також хочуть провести переговори з парламентарями з Держдуми та іншими представниками політичної й культурної сфери країни-агресорки.

Свій візит німецькі депутати пояснюють бажанням "подолати все більшу спіраль конфронтації та ескалації у Європі".

Журналісти нагадали, що Рут Фірменіх – людина із близького оточення Сари Вагенкнехт, яка працювала з нею з 2004 року. Фон дер Шуленбург, за даними медійників, координував поїздку євродепутатів у Москву.

Сама Сара Вагенкнехт на запитання про поїздку своїх однопартійців до Москви сказала, що "не бачить у цьому нічого скандального".

Вони їдуть до Москви покласти вінок до пам'ятника невідомому солдату до 80-ї річниці звільнення. Не знаю, що можна сказати проти цього. Вони не будуть брати участі у військовому параді чи подібних державних подіях,

– сказала вона.

Водночас самі німецькі євродепутати стверджують, що після 9 травня планують поїхати до Києва та контактували з цього приводу з посольством України.

До слова, раніше стало відомо, що президент Азербайджану Ільхам Алієв в останній момент вирішив не їхати на 9 травня у Москву на парад. Причина такого рішення – участь у внутрішніх заходах, присвячених батьку азербайджанського лідера Гейдару Алієву.