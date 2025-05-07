Таку думку 24 Каналу висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що для США приїзд лідера цієї країни стане справжнім розчаруванням. Мовиться про лідера Китаю Сі Цзіньпіна, який тримає Кремль "на гачку".

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Чосу Сі Цзіньпін – головна постать параду 9 травня

За словами ексміністра закордонних справ України, "парад побєди" в Москві буде парадом для однієї людини – лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Всі інші лідери країн, які приїдуть, не мають для Путіна ніякого значення, вони для нього будуть просто масовкою.

Приїзд Сі для Путіна є великою надією і великим розчаруванням для Дональда Трампа. Адже усі ці розмови, що він відірве Росію від Китаю – це дитячий садочок. Хіба лінивий не говорив, що такі ідеї не відповідають тому, що відбувається між Росією та Китаєм,

– наголосив він.

Огризко пояснив, що Пекін тримає Путіна на "короткому повідці", вимагає в нього все більше економічних поступок. Ба більше, в планах Китаю є посилення свого впливу на Сибірі, що йому вже вдається.

"Сі використає свій приїзд, щоб в черговий раз показати Путіну місце, яке він заслуговує", – додав ексміністр закордонних справ України.

До слова, на 9 травня до Москви приїдуть щонайменше 29 лідерів країн, серед них – Бразилія, Палестина, Єгипет, Венесуела. Делегаціями "на високому рівні" будуть представлені Індія, Нікарагуа й ПАР.

Тим часом літак президента Сербії Александара Вучича, що прямував до Москви, тимчасово приземлився в Баку через заборону на проліт. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також планує відвідати парад.