В этом году на празднование 9 мая в Москве ожидали прибытия 29 иностранных лидеров. Однако не все сторонники Владимира Путина смогут посетить парад – в Россию не прилетит президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Соответствующее заявление сделал помощник диктатора Юрий Ушаков в среду, 7 мая.

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Алиев не посетит парад в Москве

На российский праздник "победобесия" собираются лидеры Бразилии, Китая, Палестины, Египта, Венесуэлы и других стран. Делегациями "на высоком уровне" будут представлены Индия, Никарагуа и ЮАР, а КНДР – на уровне посла.

Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению,

– отметил помощник Путина.

Причина такого решения – якобы участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву, бывшему азербайджанскому президенту и отцу Ильхама.

Кроме того, из-за коронавируса отменен визит президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.

К слову, 7 мая самолет президента Сербии Александара Вучича, направлявшийся в Москву, временно приземлился в Баку из-за запрета на пролет от Литвы и Латвии. Европейские страны объяснили это политической, технической и дипломатической чувствительностью цели визита.