"Главный гость" Путина Си Цзиньпин прибыл в Москву на мероприятия к 9 мая

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Москву 7 мая, чтобы присоединиться к мероприятиям, организованным Кремлем ко Дню победы. Он является почетным гостем так называемого "парада", который проведут в столице России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Президент Китая совершил визит в Москву по случаю 9 мая

Журналисты пишут, что Си Цзиньпин, как крупнейший партнер России является главным в списке гостей Владимира Путина. Его участие в срежиссированном военном параде ко Дню победы, вероятно, необходимым для "усиления доверия" между странами.

Китайский лидер прибыл в Москву в среду, 7 апреля, с четырехдневным государственным визитом. Вместе с другими руководителями государств он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы союзных войск над нацистской Германией во Второй мировой войне.

Пригласив на парад Си Цзиньпина Путин пытался продемонстрировать единство между двумя автократами. Ранее сам Путин называл китайского президента своим "главным гостем".

Си Цзиньпин в свою очередь говорил, что Россия и Китай должны "решительно противостоять всем формам гегемонизма и политики силы" и "опираться на любые попытки вмешаться в их дружбу или подорвать ее". Он также добавил, что крепкую дружбу стран питает "кровь и жертвы", имея в виду их верность во время Второй мировой войны.

К слову, к параду должны присоединиться контингенты почетного караула Народно-освободительной армии Китая.

Отметим, что среди гостей Владимира Путина 9 мая могут быть президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, президент Вьетнама То Лам и лидер Беларуси Александр Лукашенко. Глава Сербии Александр Вучич уже приехал в российскую столицу.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина не может взять на себя ответственность за безопасность чиновников, которые едут на парад в Москву, на фоне войны с Россией. Он предупреждал, что Кремль в этот день может прибегнуть к провокациям, чтобы обвинить в них украинскую сторону.