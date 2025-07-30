Санду предупредила о планах значительного вмешательства России в парламентские выборы в Молдове
- Президент Молдовы Майя Санду предупредила о планах России вмешаться в парламентские выборы, которые состоятся в сентябре, используя финансирование через олигарха Илана Шора.
- Россия планирует инвестировать до 100 миллионов евро в подкуп избирателей и информационные кампании против евроинтеграции, включая дезинформацию, митинги, кибератаки и использование блогеров.
- Санду указала на угрозы, такие как организованные преступные группировки, попытки сорвать голосование среди диаспоры, гибридное влияние в Гагаузии и Приднестровье, и радикализация через онлайн-пропаганду.
- Президент призвала государственные институты действовать слаженно, чтобы защитить суверенитет Молдовы и ее европейское будущее от внешнего вмешательства.
Кремль готовит масштабное вмешательство в парламентские выборы Молдовы. Они должны состояться в сентябре.
Об этом заявила президент страны Майя Санду, отметив, что Россия финансирует несколько политических проектов из единого центра, главным образом через схемы, связанные с олигархом-беглецом Иланом Шором. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NewsMaker.
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Как Москва планирует вмешаться в парламентские выборы Молдовы?
По словам Санду, Москва планирует инвестировать до 100 миллионов евро в подкуп избирателей, причем значительная часть этой суммы должна пройти через криптовалюту. Кроме этого, Кремль готовит масштабные информационные кампании, направленные против евроинтеграции, среди которых – дезинформация, проплаченные митинги, кибератаки и активное использование блогеров.
Среди других угроз, на которые указала Санду:
- использование организованных преступных группировок;
- попытки сорвать голосование среди диаспоры;
- гибридное влияние на избирателей в Гагаузии и Приднестровье;
- радикализация общества через онлайн-пропаганду, экстремизм и язык вражды.
Санду подчеркнула, что такие действия несут прямую угрозу суверенитету страны, общественному спокойствию и будущему Молдовы в Европе. Она призвала все государственные институты работать слаженно и решительно, чтобы защитить страну от внешнего вмешательства.