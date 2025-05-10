Макрон назвал возможные гарантии сдерживания России после начала прекращения огня

Партнеры Украины будут работать по новой системе гарантий безопасности, которая будет сдерживать Россию от новой агрессии в случае достижения перемирия между обеими сторонами.

Об этом в субботу, 10 мая, во время пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих" заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передают корреспонденты 24 Канала.

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Что может сдержать Россию

Первым элементом сдерживания, по мнению французского лидера, если все же удастся достичь перемирия, станут украинской военные. В рамках этого, по его словам, рассматривают усиление армии.

Какая именно это модель должна быть. Подготовка украинских военных, усиление. Это была коллективная рефлексия на уровне генштабов, но теперь все страны коалиции подключиться в это обсуждение,

– заявил он.

Вторым элементом Эммануэль Макрон назвал систему гарантий и сдерживания, над которой сейчас работают военные союзников. Сейчас продолжаются обсуждения по этому вопросу в долгосрочной перспективе.

"Мы сейчас продолжаем на уровне военных обсуждения как мы видим это развертывание (контингентов – 24 Канал), вклад каждого из нас, как построить эти гарантии в долгосрочной перспективе", – отметил президент Франции.

По его словам, сейчас все партнеры Украины стремятся к тому, чтобы с понедельника, 12 мая, режим прекращения огня. После этого, как добавляет Макрон, союзники могли бы ввести такие гарантии, которые бы помогли сдержать Россию от дальнейшей агрессии.

Напомним, также он сообщил, что "коалиция решительных" готовит предложение по военному контингенту для Украины, работая над этим ежедневно с партнерами. Планируется разработка схемы гарантий безопасности Украины.