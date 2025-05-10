Про це у суботу, 10 травня, під час пресконференції за підсумками зустрічі "Коаліції охочих" заявив президент Франції Еммануель Макрон, передають кореспонденти 24 Каналу.

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Що може стримати Росію

Першим елементом стримування, на думку французького лідера, якщо все ж вдасться досягнути перемир'я, стануть українській військові. У межах цього, за його словами, розглядають посилення армії.

Яка саме це модель має бути. Підготовка українських військових, посилення. Це була колективна рефлексія на рівні генштабів, але тепер всі країни коаліції під'єднатися в це обговорення,

– заявив він.

Другим елементом Еммануель Макрон назвав систему гарантій та стримування, над якою зараз працюють військові союзників. Наразі тривають обговорення стосовно цього питання у довгостроковій перспективі.

"Ми зараз продовжуємо на рівні військових обговорення як ми бачимо це розгортання (контингентів – 24 Канал), внесок кожного з нас, як розбудувати ці гарантії в довгостроковій перспективі", – зазначив президент Франції.

За його словами, зараз всі партнери України прагнуть до того, щоб з понеділка, 12 травня, режим припинення вогню. Після цього, як додає Макрон, союзники могли б запровадити такі гарантії, які б допомогли стримати Росію від подальшої агресії.

Нагадаємо, також він повідомив, що "коаліція рішучих" готує пропозицію щодо військового контингенту для України, працюючи над цим щоденно з партнерами. Планується розробка схеми гарантій безпеки Україні.