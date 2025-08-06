Пашинян и Алиев едут в Вашингтон: Трамп хочет прекратить многолетний конфликт
- Президент США Дональд Трамп пригласил премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон для заключения мирного соглашения.
- Встреча имеет целью завершить многолетний конфликт между Арменией и Азербайджаном, в частности, после боевых действий 2020 и 2023 годов.
- Армения подтвердила визит Пашиняна в США, где планируются трехсторонние переговоры и отдельные обсуждения с США по стратегическому партнерству.
- Ожидается, что стороны могут объявить об окончательном согласовании текста мирного соглашения в ближайшие дни.
Президент США Дональд Трамп попытается стать миротворцем в затянувшемся конфликте между Арменией и Азербайджаном. В Вашингтоне он примет Никола Пашиняна и Ильхама Алиева с надеждой заключить мирное соглашение.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. Президент США Дональд Трамп планирует в пятницу принять в Белом доме премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
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Трамп созывает Пашиняна и Алиева в Белый дом
Вашингтон пытается поспособствовать завершению десятилетнего конфликта между странами и добиться подписания исторического мирного соглашения.
Встречу в США уже подтвердили в Ереване. Пресс-служба правительства Армении сообщила, что Пашинян будет находиться с официальным визитом в Вашингтоне 7–8 августа, где, кроме трехсторонней встречи, проведет отдельные переговоры с Трампом по стратегическому партнерству между странами.
Согласно источникам The Washington Post, стороны могут уже в ближайшие дни объявить об окончательном согласовании текста мирного соглашения. Ранее в марте Ереван и Баку заявляли о существенном прорыве в переговорах, но даты подписания оставались неизвестными.
Последняя встреча между Пашиняном и Алиевым состоялась в июле в ОАЭ. Впрочем, тогда стороны не дошли до конкретных договоренностей.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией длится более 30 лет, а после военных действий 2020 и 2023 годов Азербайджан полностью восстановил контроль над Нагорным Карабахом. США пытаются взять на себя роль миротворца в регионе.
Часті питання
Какова цель встречи Дональда Трампа с лидерами Армении и Азербайджана?
Цель встречи - поспособствовать завершению десятилетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном и добиться подписания исторического мирного соглашения.
Когда и где состоится встреча между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым?
Встреча между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым состоится в Белом доме в Вашингтоне 7–8 августа.
Какова роль США в конфликте между Азербайджаном и Арменией?
США пытаются взять на себя роль миротворца в конфликте между Азербайджаном и Арменией, способствуя подписанию мирного соглашения.