Берлин готов профинансировать два комплекса Patriot для Украины, – Минобороны Германии

Германия готова профинансировать два комплекса Patriot для усиления украинской ПВО. К инициативе могут присоединиться и другие страны НАТО.

Информацию подтвердило Минобороны Германии Общественному, передает 24 Канал.

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Что известно о финансировании Patriot для Украины?

Министерство обороны ФРГ подтвердило, что правительство страны готово профинансировать передачу Украине двух зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Точные механизмы будут согласованы с участием представителей НАТО, США, европейских союзников, Украины и промышленности,

– заявил представитель министерства.

В министерстве добавили, что инициативу могут поддержать и другие члены НАТО, которые выразили готовность присоединиться к финансированию. В то же время сейчас продолжаются переговоры о месте закупки систем и дальнейших шагов по их передаче.

Ранее правительство Германии опровергло слова президента США Дональда Трампа о якобы передаче Украине этой ПВО. В Минобороны заявили, что им не известно о такой поставке.

По этой модели военной помощи Украине, США ничего не финансируют, а расходы возлагают на НАТО и ЕС.

В то же время в ведомстве напомнили, что 21 июля должно состояться заседание Контактной группы, на котором будут обсуждать вопрос передачи вооружения для усиления безопасности украинского неба.