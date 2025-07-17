Берлин готов профинансировать два комплекса Patriot для Украины, – Минобороны Германии
- Германия готова профинансировать передачу Украине двух комплексов Patriot для усиления ПВО.
- Инициативу могут поддержать другие страны НАТО, а точные механизмы финансирования будут согласованы с представителями НАТО, США, европейскими союзниками и Украиной.
- Правительство Германии отрицало заявления о передаче Patriot Украине ранее, но теперь продолжаются переговоры по закупке систем.
Германия готова профинансировать два комплекса Patriot для усиления украинской ПВО. К инициативе могут присоединиться и другие страны НАТО.
Информацию подтвердило Минобороны Германии Общественному, передает 24 Канал.
Смотрите также В Германии опровергли заявление Трампа, что первые ракеты к Patriot уже едут в Украину
Что известно о финансировании Patriot для Украины?
Министерство обороны ФРГ подтвердило, что правительство страны готово профинансировать передачу Украине двух зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Точные механизмы будут согласованы с участием представителей НАТО, США, европейских союзников, Украины и промышленности,
– заявил представитель министерства.
В министерстве добавили, что инициативу могут поддержать и другие члены НАТО, которые выразили готовность присоединиться к финансированию. В то же время сейчас продолжаются переговоры о месте закупки систем и дальнейших шагов по их передаче.
Ранее правительство Германии опровергло слова президента США Дональда Трампа о якобы передаче Украине этой ПВО. В Минобороны заявили, что им не известно о такой поставке.
По этой модели военной помощи Украине, США ничего не финансируют, а расходы возлагают на НАТО и ЕС.
В то же время в ведомстве напомнили, что 21 июля должно состояться заседание Контактной группы, на котором будут обсуждать вопрос передачи вооружения для усиления безопасности украинского неба.