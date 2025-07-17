Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SRF.

К теме Германия закупит Patriot для Украины: когда Киев может получить новые системы ПВО

Что говорят в Германии о ракетах к Patriot для Украины?

Президент США Дональд Трамп заявлял, что ракеты к системам ПВО Patriot уже отправляют из Германии в Украину. Впрочем, в Минобороны Германии говорят, что ничего об этом не знают.

Я не могу подтвердить, что что-то сейчас в пути. Мне об этом не известно,

– отметил представитель ведомства.

Он добавил, что 21 июля состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Главная цель – найти решение для скорейшей поставки Украине систем Patriot.

К слову, ранее журналисты The Wall Street Journal писали, что после пересмотра кадров разрушенных объектов в Украине, Трамп сам позвонил Мерцу и предложил продать 5 систем Patriot для Украины. Этот шаг стал для немецкого канцлера неожиданностью, и теперь ему нужно найти финансирование вместе с другими европейскими лидерами для этого.

Ранее американский лидер заявлял, что 17 Patriot могут отправить в Украину очень скоро. В то же время Трамп не уточнил, о чем именно говорится: о батареях или компонентах системы.