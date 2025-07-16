Трамп подчеркнул, что все оплачивают союзники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Radio Liberty ("Радио Свобода") и Reuters.

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Как Трамп прокомментировал состояние передачи оружия союзникам?

Журналисты спросили у президента США Дональда Трампа на авиабазе Эндрюс о сроках поставки первых ракет Patriot. Он ответил: "Их уже отправляют".

Они поступают из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях Соединенные Штаты получают полную оплату,

– подчеркнул Трамп.

Трамп уточнил, что США не возьмут на себя никаких расходов на военную поддержку Киева. Все будут оплачивать НАТО и ЕС.

"НАТО собирается заплатить нам за все. В некоторых случаях нам будут возвращать деньги непосредственно страны Европейского Союза. Мы всегда получаем наши деньги обратно в полном объеме. Поэтому нам не придется больше инвестировать", – объяснил он.

Трамп отметил, что некоторое вооружение поставляется из Германии, которая впоследствии должна пополнить свои запасы.

Также президент США подчеркнул, что Америка непосредственно не будет вмешиваться в боевые действия на Украине. Он добавил, что благодаря этому "удается еженедельно спасать тысячи жизней", имея в виду солдат с обеих сторон.

Напомним, заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий не уверен, что имел в виду Дональд Трамп, когда говорил о 17 Patriot для Украины.

"Семнадцать – это огромное количество, если речь идет о батареях. Если речь идет о пусковых установках, то это возможно", – сказал он.

Президент США, в свою очередь, лишь заявил, что несколько стран, которые имеют эти ЗРК, отдадут их Украине. Взамен США произведут для них новые системы. "У нас есть 17 Patriot, готовящихся к отправке. Они им не понадобятся. Поэтому мы собираемся договориться о том, куда пойдут эти 17 – или большая часть из них", – сказал он.