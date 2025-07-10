Германия готова приобрести дополнительные системы Patriot у США для Украины, – Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности закупить дополнительные системы Patriot у США для передачи Украине. Тем временем Евросоюз выделил Киеву еще 1 миллиард евро из доходов от замороженных активов России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что известно о поставке дополнительных систем Patriot для Украины

На Конференции по восстановлению Украины в Риме Мерц заявил, что он "в тесном контакте с американским правительством, с президентом Трампом" относительно планов приобретения дополнительных систем Patriot для Украины. Он также отметил необходимость усиления ПВО Украины "в свете продолжающихся российских атак".

Американцы сами нуждаются в некоторых из них, но они также имеют их много. Еще не решено, будет ли осуществлена поставка,

– заявил Мерц.

Канцлер ФРГ также в очередной раз подчеркнул, что интересы Германии и Европы – относительно роста, свободной рыночной экономики, энергетической безопасности и политической свободы – тесно связаны с поддержкой Украины в ее борьбе с Россией.

Кроме этого, Евросоюз передал Украине еще 1 миллиард евро за счет доходов от замороженных активов России.

Напомним, накануне, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому передать 10 ракет Patriot. Он также обязался помочь в поиске дополнительных источников поставок.