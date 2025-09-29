Украина может получить два зенитно-ракетных комплекса Patriot до конца 2025 года. Их передаст Германия для защиты украинского неба.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление немецкого министра обороны Бориса Писториуса во время Варшавского форума по безопасности.

Что сказал Писториус о передаче Украине систем ПВО?

На фоне последнего обстрела Украины со стороны России, во время которого оккупанты выпустили более 580 дронов и более, чем 40 ракет, помощь в виде систем противовоздушной обороны крайне необходима. Борис Писториус в очередной раз подчеркнул о "важности укрепления украинской противовоздушной обороны".

Германия уже передала три системы Patriot. До конца этого года мы предоставим еще две современные системы Patriot при поддержке наших норвежских партнеров,

– сказал министр обороны страны.

Писториус говорит, что Германия готова непоколебимо поддерживать Украину. По его словам, ежегодно Берлин выделяет на помощь Киеву "около 9 миллиардов евро".

Напомним, Германия и Норвегия согласились совместно финансировать системы Patriot в Украину. Осло предоставляет половину их стоимости.

Какое еще оружие может получить Украина от партнеров?