Могут быть уже до конца года: Германия передает Украине еще несколько систем Patriot
- Германия передаст Украине до конца года системы Patriot для защиты от ракетных обстрелов.
- Германия и Норвегия совместно финансируют эти комплексы, причем Осло покрывает половину их стоимости.
Украина может получить два зенитно-ракетных комплекса Patriot до конца 2025 года. Их передаст Германия для защиты украинского неба.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление немецкого министра обороны Бориса Писториуса во время Варшавского форума по безопасности.
Что сказал Писториус о передаче Украине систем ПВО?
На фоне последнего обстрела Украины со стороны России, во время которого оккупанты выпустили более 580 дронов и более, чем 40 ракет, помощь в виде систем противовоздушной обороны крайне необходима. Борис Писториус в очередной раз подчеркнул о "важности укрепления украинской противовоздушной обороны".
Германия уже передала три системы Patriot. До конца этого года мы предоставим еще две современные системы Patriot при поддержке наших норвежских партнеров,
– сказал министр обороны страны.
Писториус говорит, что Германия готова непоколебимо поддерживать Украину. По его словам, ежегодно Берлин выделяет на помощь Киеву "около 9 миллиардов евро".
Напомним, Германия и Норвегия согласились совместно финансировать системы Patriot в Украину. Осло предоставляет половину их стоимости.
Какое еще оружие может получить Украина от партнеров?
В украинском Министерстве обороны заявили, что нуждаются от партнеров в зенитно-ракетных системах ПВО. Поэтому именно они в приоритете для помощи. А у США Украина запрашивает дальнобойные ракеты Tomahawk. Дональд Трамп должен принять соответствующее решение о поставках этого оружия.
Украина также может получить от Швеции первые истребители Saab JAS 39 Gripen. Судна неприхотливы к условиям базирования и имеют хорошую экономичность.
29 сентября Президент Украины Владимир Зеленский провел технологическую Ставку, на которой обсудил дальнобойные возможности Украины и потребности оборонных сил в дронах и ракетах. Речь также шла о запуске новых производственных мощностей и расширении экспортных возможностей.