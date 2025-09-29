Можуть бути вже до кінця року: Німеччина передає Україні ще кілька систем Patriot
- Німеччина передасть Україні до кінця року системи Patriot для захисту від ракетних обстрілів.
- Німеччина та Норвегія спільно фінансують ці комплекси, причому Осло покриває половину їхньої вартості.
Україна може отримати два зенітно-ракетні комплекси Patriot до кінця 2025 року. Їх передасть Німеччина для захисту українського неба.
Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса під час Варшавського безпекового форуму.
Що сказав Пісторіус про передачу Україні систем ППО?
На тлі останнього обстрілу України з боку Росії, під час якого окупанти випустили понад 580 дронів і більше, ніж 40 ракет, допомога у вигляді систем протиповітряної оборони вкрай необхідна. Борис Пісторіус вкотре наголосив про "важливість зміцнення української протиповітряної оборони".
Німеччина вже передала три системи Patriot. До кінця цього року ми надамо ще дві сучасні системи Patriot за підтримки наших норвезьких партнерів,
– сказав міністр оборони країни.
Пісторіус говорить, що Німеччина готова непохитно підтримувати Україну. За його словами, щорічно Берлін виділяє на допомогу Києву "близько 9 мільярдів євро".
Нагадаємо, Німеччина та Норвегія погодилися спільно фінансувати системи Patriot до України. Осло надає половину їхньої вартості.
Яку ще зброю може отримати Україна від партнерів?
В українському Міністерстві оборони заявили, що мають потребу від партнерів у зенітно-ракетних системах ППО. Відтак саме вони в пріоритеті для допомоги. А у США Україна запитує далекобійні ракети Tomahawk. Дональд Трамп має ухвалити відповідне рішення щодо постачання цієї зброї.
Україна також може отримати від Швеції перші винищувачі Saab JAS 39 Gripen. Судна невибагливі до умов базування та мають хорошу економічність.
29 вересня Президент України Володимир Зеленський провів технологічну Ставку, на якій обговорив далекобійні можливості України та потреби оборонних сил у дронах і ракетах. Мова також йшла про запуск нових виробничих потужностей та розширення експортних можливостей.