В МИД Израиля опровергли информацию о передаче систем Patriot Украине

Михаэль Бродский заявил, что Украина получила системы Patriot от Израиля. На это ответили в МИД Иерусалима, опровергнув информацию.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий ведомства на запрос издания Ynet.

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Получали ли украинцы Patriot от Иерусалима

В Министерстве иностранных дел Израиля ответили на заявление Украины о том, что Киев получил системы Patriot от Иерусалима.

Это неправда. Израиль не передавал Украине системы Patriot,

– ответили в ведомстве.

В издании добавили, что Россия обратилась к Израилю с требованием предоставить разъяснения относительно заявления Бродского о системах Patriot.

Ранее посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявлял, что несмотря на распространенное мнение об отсутствии предоставления оружия со стороны Иерусалима Киеву страна оказывала военную помощь, в частности системы Patriot.

"Системы Patriot, которые мы когда-то получили от США, теперь в Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда", – заявил он.