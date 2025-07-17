Украина получит Patriot уже через несколько недель, – Мерц

Украина получит зенитно-ракетные комплексы Patriot уже в ближайшие недели. Переговоры относительно деталей поставки продолжаются на уровне министерств обороны.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца на совместной с премьером Великобритании Киром Стармером пресс-конференции в Лондоне 17 июля, которого цитирует Укринформ.

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Когда Украина может получить Patriot?

Мерц заявил, что министерства обороны согласовывают технические детали по поставки ЗРК Patriot в Украину в кратчайшие сроки.

Это может занять недели. Переговоры очень конкретные, американская сторона готова это сделать, но мы еще не имеем результата,

– заявил Мерц.

Он также предположил, что уже в "эти часы" министры обороны заключат договоренности, которые сделают технически возможным то, что пообещал американский президент.

"США готовы предоставить Украине оружие, которое профинансируют европейские партнеры. Германия хочет сделать значительный вклад в это. Нам нужно обсудить детали с нашими партнерами как можно скорее", – отметил канцлер.

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Он напомнил, что недавно была достигнута договоренность о том, что Украине будут доставлены новые системы Patriot с европейского континента и Восточной Европы в целом. Эти системы затем должны заменить Соединенные Штаты. Однако все еще открыт вопрос о том, когда может произойти такая замена.

Больше всего нам нужна ясность относительно того, как США заменят системы вооружения, переданные Европой... В конце концов, мы также должны поддерживать собственные оборонные возможности,

– подчеркнул глава правительства ФРГ.

Кроме того, Мерц сообщил, что Украина "вскоре – в ближайшие недели и месяцы" получит дальнейшую поддержку "в больших масштабах", в частности в вопросе дальнобойного оружия, в том числе через промышленную кооперацию, которую Германия осуществляет совместно с Украиной. Однако он уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности передачи Украине ракет Taurus.

В контексте введения новых санкций США канцлер выразил надежду, что Вашингтон примет решения, которые готовились в Конгрессе уже несколько недель.

Он отметил, что все эти инициативы направлены на усиление давления на Владимира Путина, чтобы принудить его к миру. Также они демонстрируют, что Европа и США объединяют усилия в политике безопасности.