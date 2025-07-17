На брифинге в Берлине представитель Минобороны ФРГ Митко Мюллер опроверг заявление Трампа.

Он сообщил, что 14 июля, "в Вашингтоне состоялось обсуждение и был сделан вывод, что группа экспертов во главе с SACEUR теперь очень быстро, но также с должной осторожностью, перейдет к конкретному планированию. Точные условия все еще согласовываются, а точные условия относительно того, какие системы будут предоставлены, все еще являются частью процесса координации. Относительно систем (Patriot), я не могу подтвердить, что что-то сейчас происходит".