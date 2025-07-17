Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга.

Смотрите также Еще одна страна отреагировала на запрос о Patriot для Украины

Что в Госдепе сказали об оружии для Украины?

Во время последнего брифинга пресс-секретарь Госдепа отказалась говорить о количестве государств, которые согласились с идеей Дональда Трампа по закупке американского оружия для Украины.

Мы сказали, что этим будет заниматься НАТО, и, конечно, они будут иметь возможность потом перемещать оружие в другие страны. И я не буду обсуждать то, о чем мы могли или не могли договориться, или дипломатично обсудить. Безусловно, я далека от возможности обсуждать то, о чем может говорить руководство НАТО,

– сказала Тэмми Брюс.

Напомним, что, по словам Трампа, США и НАТО удалось достичь нового соглашенияамериканская сторона будет отправлять оружие, а Альянс будет за него платить. Он отметил, что Соединенные Штаты "производят лучшее оборудование, лучшие ракеты, лучшее из всего", и европейские страны это знают.

По словам двух французских чиновников, Париж не присоединится к инициативе из-за того, что Эммануэль Макрон давно выступает за укрепление европейской оборонно-промышленной базы путем закупок вооружений в рамках ЕС.

Также к механизму не присоединится и Италия. У La Stampa объяснили, что страна отказывается от участия в инициативе прежде всего потому, что практически не имеет бюджетных возможностей для участия в такой "схеме".