Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву речниці Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.

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Що в Держдепі сказали про зброю для України?

Під час останнього брифінгу речниця Держдепу відмовилася говорити про кількість держав, які погодилися з ідеєю Дональда Трампа щодо закупівлі американської зброї для України.

Ми сказали, що цим займатиметься НАТО, і, звичайно, вони матимуть можливість потім переміщувати зброю до інших країн. І я не буду обговорювати те, про що ми могли чи не могли домовитися, чи дипломатично обговорити. Безумовно, я далека від змоги обговорювати те, про що може говорити керівництво НАТО,

– сказала Теммі Брюс.

Нагадаємо, що, за словами Трампа, США і НАТО вдалося досягнути нової угоди: американська сторона надсилатиме зброю, а Альянс буде за неї платити. Він зазначив, що Сполучені Штати "виробляють найкраще обладнання, найкращі ракети, найкраще з усього", і європейські країни це знають.

За словами двох французьких посадовців, Париж не приєднається до ініціативи через те, що Еммануель Макрон давно виступає за зміцнення європейської оборонно-промислової бази шляхом закупівель озброєнь у межах ЄС.

Також до механізму не приєднається й Італія. У La Stampa пояснили, що країна відмовляється від участі в ініціативі насамперед тому, що практично не має бюджетних можливостей для участі в такій "схемі".