Германия уже отправила Украине четверть своего арсенала Patriot, – Bloomberg
- Украина получила от Германии три системы Patriot, что составляет четверть арсенала Берлина.
- Германия обсуждает с США возможность поставки еще как минимум двух систем ПВО Patriot для Украины.
- Министр обороны Германии Борис Писториус планирует переговоры в Вашингтоне с Гегсетом по этим поставкам.
Украина получила от Германии три системы Patriot из собственных запасов. Такое количество является четвертью арсенала Берлина. Сейчас продолжаются переговоры с США о помощи Киеву.
Берлин обсуждает с Вашингтоном поставки по меньшей мере двух дополнительных систем ПВО Patriot для Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Как Германия помогает Украине
Представитель Министерства обороны Германии сообщил, что министр Борис Писториус в период с 14 по 15 июля будет находиться в Вашингтоне для переговоров со своим американским коллегой Питом Гегсетом.
По данным издания, на повестке дня будет вопрос Patriot. Напоминают, что в прошлом году бывший канцлер Олаф Шольц года возглавил усилия по отправке в Украину большего количества этих и других систем.
Германия уже отправила в Украину три системы Patriot из своих запасов. Это составляет четверть арсенала Берлина, что является большей долей собственных батарей Patriot, чем США отправили в Киев,
– говорится в статье.
Также Германия предложила взять на себя инициативу по совместным проектам ЕС относительно ПВО, наземных и морских систем, поскольку блок усиливает собственное военное сдерживание потенциальной агрессии России.
К слову, ранее Bild сообщало, что немецкое правительство лихорадочно работает над тем, чтобы обеспечить Украину новыми оборонными системами и достаточным количеством ракет для Patriot, и готово приобрести их Киеву.