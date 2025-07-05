Берлин обсуждает с Вашингтоном поставки по меньшей мере двух дополнительных систем ПВО Patriot для Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как Германия помогает Украине

Представитель Министерства обороны Германии сообщил, что министр Борис Писториус в период с 14 по 15 июля будет находиться в Вашингтоне для переговоров со своим американским коллегой Питом Гегсетом.

По данным издания, на повестке дня будет вопрос Patriot. Напоминают, что в прошлом году бывший канцлер Олаф Шольц года возглавил усилия по отправке в Украину большего количества этих и других систем.

Германия уже отправила в Украину три системы Patriot из своих запасов. Это составляет четверть арсенала Берлина, что является большей долей собственных батарей Patriot, чем США отправили в Киев,

– говорится в статье.

Также Германия предложила взять на себя инициативу по совместным проектам ЕС относительно ПВО, наземных и морских систем, поскольку блок усиливает собственное военное сдерживание потенциальной агрессии России.

К слову, ранее Bild сообщало, что немецкое правительство лихорадочно работает над тем, чтобы обеспечить Украину новыми оборонными системами и достаточным количеством ракет для Patriot, и готово приобрести их Киеву.