"Не дразните россиян": Пентагон призвал страны Балтии смягчить заявления в адрес России, – СМИ

В течение последних недель Пентагон призывает несколько стран НАТО смягчить риторику в отношении России. В США считают, что резкие заявления подрывают безопасность Европы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех собеседников, осведомленных о ситуации.

О чем Пентагон предупредил страны Балтии?

Среди стран, получивших рекомендации от Пентагона, – Литва, Латвия и Эстония. Сообщения передавались в ходе двусторонних встреч.

В то же время неизвестно, обращался ли Пентагон с подобными призывами к другим европейским правительствам.

США беспокоят заявления европейских лидеров о том, что Россия оказалась в затруднительном положении и из-за неудач на фронте прибегает к все более отчаянным действиям.

Одним из представителей США, передававших такие сигналы европейцам, был глава политического управления Пентагона Элбридж Колби. Он также участвует в пересмотре численности американских войск в Европе.

Во время недавнего разговора с представителем одной из прибалтийских стран Колби подчеркнул: "Европе не стоит дразнить Россию".

В качестве примера неудачной риторики он привел публичные заявления о том, что Россия загнана в угол, словно крыса.

Обратите внимание! Вероятно , речь идет о высказываниях премьер-министра Эстонии Кристен Михал. В конце сентября политик назвал Владимира Путина "крысой, загнанной в угол". Он предположил, что российский лидер прибегает к диверсиям в Европе, поскольку Россия все больше увязает в войне против Украины.

Один из европейских чиновников описал позицию Пентагона так: США помогают Европе, но призывают ее не привлекать лишнего внимания громкими заявлениями.

В ходе отдельной встречи американские чиновники призвали эстонскую делегацию проявлять больше сдержанности в своих публичных высказываниях. При этом неизвестно, речь шла ли о конкретных высказываниях.

Другой европейский чиновник назвал рекомендации американцев странными.

По его словам, разведки балтийских стран в последние месяцы и без того оценивали как невысокую вероятность того, что Россия будет проверять на прочность механизм коллективной обороны НАТО.

В то же время разведки других стран Альянса публично предупреждали, что в ближайшее время Россия может существенно усилить диверсионную кампанию в Европе.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия готова к войне против стран Европы, и предупредил о возможном столкновении в районе Балтийского моря.

Между тем крупнейшие оборонные державы Европы подготовили совместное заявление, в котором намерены объявить Россию самой серьезной долгосрочной угрозой для безопасности континента.

Отметим, что предупреждения США в адрес стран Балтии прозвучали на фоне попыток администрации Трампа убедить Россию путем уступок прекратить войну.

Кроме того, советы европейцам прозвучали на фоне пересмотра военного присутствия США в Европе. Этот процесс может привести к существенному сокращению американского военного контингента на континенте.