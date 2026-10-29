"Мы готовы, но не хотим", – Путин высказался о вероятности войны с Европой

Российского диктатора цитируют пропагандистские российские СМИ, в частности ТАСС.

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Путин пригрозил Европе

Как сообщают российские СМИ, риторика Кремля коснулась ситуации с безопасностью в Балтийском море. Путин провел аналогию с войной на Ближнем Востоке и подчеркнул нежелание повторения на Балтике проблем, подобных тем, что возникли в Ормузском проливе.

В то же время прозвучало предупреждение об ответе в случае каких-либо провокаций против российской стороны.

"Мы готовы, но не хотим", – сказал диктатор о возможной войне со странами Европы.