Ми готові, але не хочемо, – Путін висловився про ймовірність війни з Європою

Російського диктатора цитують пропагандистські росЗМІ, зокрема ТАСС.

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Путін пригрозив Європі

Як передають російські медіа, риторика Кремля торкнулася безпекової ситуації в Балтійському морі. Путін провів аналогію з війною на Близькому Сході та підкреслив небажання повторення на Балтиці проблем, як в Ормузькій протоці.

Водночас пролунало попередження про відповідь у разі вчинення якихось провокацій проти російської сторони.

"Ми готові, але не хочемо", – сказав диктатор щодо можливої війни з країнами Європи.

Путін також заявив, що якщо європейські лідери досі не змогли досягти "стратегічної поразки" Росії, то навряд чи досягнуть цього до 2030 року.

Ба більше, глава Кремля вкотре перейшов до прямих погроз Заходу. За його словами, у разі прямого військового зіткнення між з Європою "переможців не буде", додавши, щоб європейці "не забували про це".