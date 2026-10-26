"Главная угроза континенту": крупнейшие оборонные державы Европы готовят совместное заявление по России

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа, официальное обнародование заявления "пятерки E5" ожидается после встречи в Париже, которую организует министр обороны Франции Катрин Вотрен.

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Какова позиция Европы?

Документ стал прямой реакцией на активизацию гибридной кампании Кремля, которая включает диверсии, кибератаки, поджоги, вторжения беспилотников и угрозы критической инфраструктуре. По мнению европейских чиновников, Москва стремится проверить пределы устойчивости НАТО и подорвать поддержку Киева.

"Продолжающаяся агрессивная война России против Украины, с одной стороны, и ее постоянные нарушения воздушного пространства союзников, акты саботажа и гибридные атаки, с другой – не подрывают наше единство, солидарность и сплоченность", – говорится в документе.

Авторы инициативы подчеркивают, что США остаются незаменимым союзником, однако Европа должна взять на себя большую ответственность в рамках Альянса.

Для этого планируется задействовать регуляторные и финансовые ресурсы Евросоюза для модернизации вооруженных сил.

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Европа усиливает защиту и автономию

Немецкий канцлер Фридрих Мерц ранее предупредил, что российская угроза выходит далеко за пределы войны в Украине. Он подчеркнул необходимость укрепления обороны и уменьшения зависимости от Вашингтона на фоне постоянного давления со стороны Москвы.

Рост оборонной активности европейских лидеров происходит на фоне напряженности в отношениях между США и Украиной. Ситуация обострилась после соглашения между президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива в обмен на воздержание от новых санкций.

Мы будем сохранять нашу непоколебимую приверженность поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии– подчеркивается в проекте заявления.

В документе также отдельно отмечена важность противодействия российскому теневому флоту и регулярным нарушениям европейского воздушного пространства.

Партнеры пришли к выводу, что способность Украины защищать себя имеет критически важное значение для всей евроатлантической безопасности.