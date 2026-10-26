"Головна загроза континенту": найбільші оборонні країни Європи готують спільну заяву про Росію

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт документа, офіційне оприлюднення заяви п'ятірки E5 очікується після зустрічі в Парижі, яку організовує міністр оборони Франції Катрін Вотрен.

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Яка позиція Європи?

Документ став прямою реакцією на активізацію гібридної кампанії Кремля, що включає диверсії, кібератаки, підпали, вторгнення безпілотників і погрози критичній інфраструктурі. На думку європейських посадовців, Москва прагне перевірити межі стійкості НАТО та підірвати підтримку Києва.

"Тривала агресивна війна Росії проти України, з одного боку, та її постійні порушення повітряного простору союзників, акти саботажу й гібридні атаки, з іншого, не підривають нашу єдність, солідарність і згуртованість", – йдеться у документі.

Автори ініціативи наголошують, що США залишаються незамінним союзником, однак Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність у межах Альянсу.

Для цього планується залучити регуляторні та фінансові ресурси Євросоюзу для модернізації збройних сил.

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Європа посилює захист та автономію

Німецький канцлер Фрідріх Мерц раніше застеріг, що російська загроза виходить далеко за межі війни в Україні. Він підкреслив необхідність зміцнення оборони й зменшення залежності від Вашингтона на тлі постійного тиску з боку Москви.

Зростання оборонної активності європейських лідерів відбувається на тлі напруженості у відносинах між США та Україною. Ситуація загострилася після угоди між президентом Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним щодо постачання дизельного пального в обмін на утримання від нових санкцій.

Ми зберігатимемо нашу непохитну відданість підтримці України у її боротьбі проти російської агресії– підкреслюється у проєкті заяви.

У документі також окремо відзначено важливість протидії російському тіньовому флоту та регулярним порушенням європейського повітряного простору.

Партнери резюмували, що здатність України захищати себе є критично важливою для всієї євроатлантичної безпеки.