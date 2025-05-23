Пентагон может понизить статус офиса по делам Украины, – СМИ

Пентагон, вероятно, снизит статус политического офиса, который играет важную роль в военной реакции на войну в Украине. Он был одним из важнейших в ведомстве.

Предполагают, что теперь он будет подчиняться другому офису. Об этом сообщает Defence News, ссылаясь на американских и европейских чиновников, передает 24 Канал.

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Что это значит

Defence News сообщает, что в рамках широкой реорганизации политического аппарата Пентагона, офис, который занимается вопросами России, Украины и Евразии, будет подчинен отдельному офису, который будет связан с вопросами Европы и НАТО.

По данным источников издания, это не остановит полностью его работу и не обязательно приведет к увольнению сотрудников. Впрочем, это понизит статус офиса, который до начала этого года был одним из важнейших в Пентагоне.

После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году когда-то не очень известный офис сыграл ключевую роль в формировании политики США по войне и в управлении огромным количеством военной помощи, предоставленной для поддержки Украины.

Предыдущая директор Лора Купер помогла созвать группу из 50 стран в рамках "Рамштайн", которая с тех пор провела 27 встреч, чтобы собрать и скоординировать более 130 миллиардов долларов помощи Киеву, из которых около половины поступило от США.

В свою очередь представитель Министерства обороны США не подтвердил потенциальные изменения, не объяснил их причину и не сообщил, могут ли быть сокращены какие-то должности. В то же время по словам источников, это решение еще не является окончательным.

По словам одного из экс-чиновников, это не является чем-то необычным, когда новые руководители политических ведомств меняют свои должности, но многие другие источники рассматривают потенциальные изменения как признак общего снижения приоритетности Украины для Пентагона.

К слову, FT писало, что Европа должна быстро реализовать планы по обеспечению поставок оружия в Киев, если Трамп откажется от участия в мирном урегулировании. В частности, Евросоюз может закупить американское оружие.