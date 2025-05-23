Припускають, що тепер він підпорядковуватиметься іншому офісу. Про це повідомляє Defence News, посилаючись на американських та європейських чиновників, передає 24 Канал.

Дивіться також Голова Пентагону Гегсет обговорював у Signal більше, ніж було відомо раніше, – WSJ

Що це означає

Defence News повідомляє, що у межах широкої реорганізації політичного апарату Пентагону, офіс, який займається питаннями Росії, України та Євразії, буде підпорядкований окремому офісу, який буде пов'язаний з питаннями Європи та НАТО.

За даними джерел видання, це не зупинить повністю його роботу і не обов'язково призведе до звільнення співробітників. Втім, це понизить статус офісу, який до початку цього року був одним з найважливіших у Пентагоні.

Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році колись не дуже відомий офіс відіграв ключову роль у формуванні політики США щодо війни та в управлінні величезною кількістю військової допомоги, наданої для підтримки України.

Попередня директорка Лора Купер допомогла скликати групу з 50 країн в рамках "Рамштайну", яка з того часу провела 27 зустрічей, щоб зібрати й скоординувати понад 130 мільярдів доларів допомоги Києву, з яких близько половини надійшло від США.

Своєю чергою представник Міністерства оборони США не підтвердив потенційні зміни, не пояснив їхню причину і не повідомив, чи можуть бути скорочені якісь посади. Водночас за словами джерел, це рішення ще не є остаточним.

За словами одного з експосадовців, це не є чимось незвичайним, коли нові керівники політичних відомств змінюють свої посади, але багато інших джерел розглядають потенційні зміни як ознаку загального зниження пріоритетності України для Пентагону.

До слова, FT писало, що Європа має швидко реалізувати плани щодо забезпечення постачання зброї до Києва, якщо Трамп відмовиться від участі у мирному врегулюванні. Зокрема, Євросоюз може закупити американську зброю.