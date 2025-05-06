Гегсет писаав туди і зі свого офісу з незахищеної лінії, так і з особистого телефону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Дивіться також Трамп дорікнув Гегсету, назвавши "дитячим" його надсилання секретних даних дружині, – NBC News

Що ще надсилав Гегсет через Signal

За свідченням обізнаних джерел, в окремих випадках Гегсет через Signal доручав інформувати іноземні уряди про майбутні військові операції. Також у цьому застосунку він обговорював медіавиступи, закордонні поїздки, власний графік та іншу не засекречену, але чутливу інформацію.

Ексведучий з Fox News часто самостійно створював чати, користуючись як незахищеним робочим телефоном в офісі в Пентагоні, так і особистим смартфоном.

Повідомляється, що його військовий помічник, полковник морської піхоти Рікі Бурія, мав доступ до телефона міністра й навіть публікував від його імені деякі повідомлення.

Зокрема, у березні він попередив у Signal-чаті про запланований удар США по хуситах у Ємені. До цього чату були підключені дружина Гегсета, його брат і приватний адвокат.

Замість традиційних каналів зв’язку Пентагону, Гегсет будував внутрішню координацію через Signal-чати, до яких він долучав членів своєї охорони, працівників з особистого офісу, офісу заступника міністра та представників з питань зв’язків із громадськістю.

Для того, аби прочитати повідомлення Гегсета, співробітники мали шукати у будівлі Пентагону місця з мобільним покриттям, яке там є нестабільним.

Нагадаємо, як повідомляло видання The New York Times, Гегсет 15 березня поділився детальною інформацією про майбутні удари по Ємену в приватному чаті Signal, до якого входили його дружина, брат та особистий адвокат.

Попередньо, в чаті містилася інформація про графіки польотів F/A-18 Hornet, які мали завдавати ударів по хуситах у Ємені – фактично ті ж плани атак, які Гегсет розіслав у ще одному чаті того ж дня, куди помилково додали редактора The Atlantic.