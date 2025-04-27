У ньому була його дружина та брат. Про це, посилаючись на двох неназваних американських посадовців, пише NBC News, передає 24 Канал. Їхнє обговорення закінчилося тим, що Дональд Трамп закликав Гегсета "продовжувати боротися".

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Що Трамп сказав Гегсету

NBC News пише, що керівник Пентагону на тлі скандалів навколо нього прагне, аби Дональд Трамп бачив у ньому "борця". Тому, він почав більше зосереджуватися на публічних та телевізійних виступах, зокрема на каналі Fox News, де він раніше працював.

За даними джерел видання, Гегсет усе частіше заявляє, що не може дозволити, аби його звільнили. Тим часом його поведінка стає "нестабільною", люди, які працюють із ним, кажуть, що той "важкий і колючий" у взаємодії, а також лає персонал і кричить на нього.

Крім того, Wall Street Journal також писав, що Гегсет остерігається можливості звільнення після низки скандалів, пов’язаних із витоками чутливої інформації з Пентагону. На тлі цього він навіть погрожує іншим посадовцям оборони проходженням поліграфа.

Ще 24 квітня WP повідомило, що на робочому комп’ютері Гегсета було встановлено месенджер Signal, щоб розв’язати проблему відсутності мобільного зв’язку на більшій частині Пентагону та для спілкування з іншими представниками команди Дональда Трампа.

До того, газета The New York Times повідомляла, що Гегсет ділився секретною інформацією про військові удари по Ємену зі своїм оточенням у месенджері Signal. За даними видання, він створив чат, де перебувало близько 10 осіб, включно з його дружиною.

Зауважимо, у Пентагоні спростували інформацію про те, що Гегсет ділився секретними даними зі своєю дружиною та братом у Signal. Там назвали The New York Times "фейк-ЗМІ". Там підкреслили, що Офіс міністра оборони стає лише ефективнішим.