В нем была его жена и брат. Об этом, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников, пишет NBC News, передает 24 Канал. Их обсуждение закончилось тем, что Дональд Трамп призвал Гегсета "продолжать бороться".

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Что Трамп сказал Хегсету

NBC News пишет, что руководитель Пентагона на фоне скандалов вокруг него стремится, чтобы Дональд Трамп видел в нем "борца". Поэтому, он начал больше сосредотачиваться на публичных и телевизионных выступлениях, в частности на канале Fox News, где он ранее работал.

По данным источников издания, Гегсет все чаще заявляет, что не может позволить, чтобы его уволили. Между тем его поведение становится "нестабильным", люди, которые работают с ним, говорят, что тот "тяжелый и колючий" во взаимодействии, а также ругает персонал и кричит на него.

Кроме того, Wall Street Journal также писал, что Гегсет опасается возможности увольнения после ряда скандалов, связанных с утечками чувствительной информации из Пентагона. На фоне этого он даже угрожает другим должностным лицам обороны прохождением полиграфа.

Еще 24 апреля WP сообщило, что на рабочем компьютере Гегсета был установлен мессенджер Signal, чтобы решить проблему отсутствия мобильной связи на большей части Пентагона и для общения с другими представителями команды Дональда Трампа.

До того, газета The New York Times сообщала, что Гегсет делился секретной информацией о военных ударах по Йемену со своим окружением в мессенджере Signal. По данным издания, он создал чат, где находилось около 10 человек, включая его жену.

Заметим, в Пентагоне опровергли информацию о том, что Гегсет делился секретными данными со своей женой и братом в Signal. Там назвали The New York Times "фейк-СМИ". Там подчеркнули, что Офис министра обороны становится только эффективнее.