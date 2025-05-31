Германия задерживает передачу ракет Taurus Украине: в The Guardian предположили, кто виноват

Германия до сих пор не приняла окончательного решения о передаче Украине крылатых ракет Taurus, несмотря на недавние заявления канцлера Фридриха Мерца об отсутствии ограничений на использование западного вооружения Киевом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Незадолго после вышеупомянутого громкого заявления немецкий канцлер начал уклоняться от прямого ответа, предоставит ли Германия эти ракеты Украине.

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Кто задерживает передачу Taurus Украине

СМИ предполагают, что причиной задержки передачи крылатых ракет Taurus Украине может быть внутреннее сопротивление со стороны коалиционного партнера. Речь идет о Социал-демократической партии Германии, в частности министра финансов Ларса Клингбайля.

The Guardian пишет, что это напоминает "паралич" принятия решений, который характеризовал предыдущее правительство Олафа Шольца. Впрочем, союзники Фридриха Мерца убеждены, что он все же устранил одно из главных препятствий на пути к передаче Taurus.

Председатель оборонного комитета Бундестага Томас Рёвекамп отметил, что, отвергнув ограничения по дальности, Фридрих Мерц "устранил аргумент, который мешал передаче" вышеупомянутых дальнобойных ракет Киеву.

По его словам, хотя это еще не является обязательством передать Taurus, основание для предыдущего отказа больше не является актуальным.

Напомним, во время последней пресс-конференции с Зеленским Мерц во время последней пресс-конференции избежал прямого ответа о передаче Украине ракет Taurus, зато анонсировал подписание соглашения о совместном производстве дальнобойного оружия с Украиной.