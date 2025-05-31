Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian. Незадовго після вищезгаданої гучної заяви німецький канцлер почав ухилятися від прямої відповіді, чи надасть Німеччина ці ракети Україні.

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Хто затримує передачу Taurus Україні

ЗМІ припускають, що причиною затримки передачі крилатих ракет Taurus Україні може бути внутрішній спротив з боку коаліційного партнера. Ідеться про Соціал-демократичну партію Німеччини, зокрема міністра фінансів Ларса Клінґбайля.

The Guardian пише, що це нагадує "параліч" ухвалення рішень, який характеризував попередній уряд Олафа Шольца. Утім, союзники Фрідріха Мерца переконані, що він все ж усунув одну з головних перешкод на шляху до передачі Taurus.

Голова оборонного комітету Бундестагу Томас Рьовекамп зазначив, що, відкинувши обмеження щодо дальності, Фрідріх Мерц "усунув аргумент, який заважав передачі" вищезгаданих далекобійних ракет Києву.

За його словами, хоча це ще не є зобов’язанням передати Taurus, підстава для попередньої відмови більше не є актуальною.

Нагадаємо, під час останньої пресконференції із Зеленським Мерц уникнув прямої відповіді про передачу Україні ракет Taurus, натомість анонсував підписання угоди про спільне виробництво далекобійної зброї з Україною.