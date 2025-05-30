Таку думку 24 Каналу висловив німецький політолог Сергій Сумленний, зазначивши, що росіяни знову вдаватимуться до ядерних погроз. Однак цього разу це не дасть результату.

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Ядерні погрози від Росії більше не працюють

Німецький політолог зауважив, що російська влада має деякі важелі впливу на рішення, які приймають політики в Європі. Улюблена російська тема та маніпуляція – ядерна загроза. Особливо Кремль тисне цими погрозами на Німеччину, адже суспільство цієї країни вразливе до такої риторики.

Наприклад, британцям до цього байдуже. А ось з німцями це працювало і в 1970-ті роки, і за час Олафа Шольца. Росіяни використовують цю страшилку і зараз. Вони думають, що це активна психологічна зброя, але очевидно, що нічого не буде,

– наголосив він.

Сумленний додав, що окупанти бояться побачити, як німецькі ракети Taurus будуть влучати по російських цілях. Тим часом Мерц не лише діє рішучіше, ніж Шольц, а й робить це в режимі таємниці. Тобто для ворога передання Україні цих ракет буде несподіванкою, до якої він не зможе підготуватись.

До речі, голова ультралівого Альянсу Сара Вагенкнехт вважає, що надання Україні ракет Taurus може призвести до війни з Росією, тому населення має мати право розв'язувати такі питання. Для цього вона пропонує провести референдум.