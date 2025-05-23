Не в Ватикане: Лавров подтвердил второй раунд переговоров между Украиной и Россией

Министр иностранных дел Кремля Сергей Лавров рассказал о втором раунде мирных переговоров Украины и России. По его словам, событие состоится, но не в Ватикане, как предлагал Папа Римский.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что Лавров заявил о переговорах

Российский политик подтвердил, что между Украиной и Россией состоится второй раунд мирных переговоров. Он заявил, что Москва не принимает предложение провести их в Ватикане.

Сергей Лавров отметил, что для Ватикана "было бы некомфортно" принимать встречу двух православных стран (России и Украины). "Немного это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут обсуждать на католической площадке вопрос об устранении первопричин... Я думаю, для самого Ватикана будет не очень комфортно в этих условиях принимать делегации двух православных стран", – сказал так называемый министр иностранных дел России.

Мы за переговоры. Второй раунд состоится. Наша работа над меморандумом происходит в продвинутой стадии,

– рассказал он.

Лавров также подчеркнул, что время проведения переговоров еще не определяли. По его словам, второй раунд переговоров – это "позитивное развитие событий".

Напомним, что Папа Римский предлагал провести переговоры между Украиной и Россией в Ватикане. Он подтвердил это в разговоре с премьер-министром Италии. Это предложение поддержал президент США и европейские лидеры.

Источники Bloomberg отметили, что российские чиновники пока не планируют визит Владимира Путина в Ватикан или куда-либо еще для переговоров. В Кремле сосредоточены на переговорах на техническом уровне, которые на прошлой неделе стартовали в Стамбуле и, как ожидается, там и продолжатся.

"Переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя это зависит от готовности России принять в них участие", – подчеркнули в издании.