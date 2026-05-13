Не Шредер: СМИ назвали другую кандидатуру посредника на переговорах между ЕС и Россией

Путин предлагал на эту роль экс-канцлера Германии – одиозного Герхарда Шредера. Однако европейцы категорически не восприняли давнего друга российского президента и предложили более приличный вариант - Ангелу Меркель.

Одним из преимуществ бывшего канцлера называют то, что она давно знакома с Путиным и Зеленским. Об этом сообщает Spiegel.

Почему ЕС предлагает Меркель?

ЕС желает принять участие в переговорах с Кремлем. Немецкое СМИ отмечает, что европейские страны продолжают думать над собственными переговорами с Россией в связи с неудачным опытом США.

Сейчас появилась информация, что Европа считает экс-канцлера Ангелу Меркель хорошим кандидатом на роль посредника. Среди ее преимуществ называют то, что она уже имела подобный опыт с лидерами Украины и России во время встречи в Нормандии в 2019 году и свободно владеет русским языком. Среди недостатков – ее мягкая к России политика в последние годы правления.

Высокая представительница ЕС Кая Каллас говорила, что Евросоюз не может позволить Путину выбирать переговорщика. Spiegel рассказал, что в офис Меркель пока не поступило никаких официальных запросов о роли посредника. Там не ответили согласилась бы экс-политик на эту роль.

Чем известна Меркель?

Ангела Меркель – федеральный канцлер Германии с 2005 по 2021 год. Меркель была первой женщиной на этом посту. Ее часто называли де-факто лидером Европейского Союза и самой влиятельной женщиной в мире.

После полномасштабного вторжения России в Украину политическое наследие Меркель было подвергнуто критике в Германии и за рубежом. Ее обвиняли в хороших отношениях с Россией, увеличении зависимости немецкой экономики от российских энергоресурсов и сокращении армии.

Политик выступала против вступления Украины в НАТО. После начала полномасштабной войны экс-канцлер назвала ошибкой инициирование возможного членства Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе.

Как Европа реагировала на кандидатуру Шредера

Глава России Владимир Путин заявил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер – лучший кандидат для переговоров между Европейским Союзом и Россией. Кремлевский диктатор также сказал якобы Россия всегда готова к переговорам.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что Герхард Шредер не может быть посредником на переговорах между Россией и Евросоюзом. Она назвала экс-канцлера Германии "российским лоббистом".

Немецкое правительство выступило против того, чтобы Европу на переговорах с Россией представлял Шредер. Берлин не видит признаков серьезной заинтересованности Москвы в диалоге и считает, что любые переговоры с Европейским Союзом должны быть тесно согласованы с государствами-членами ЕС и Украиной.

В Социал-демократической партии (SPD) Германии, членом которой остается Шредер, зато открыты к предложению Путина привлечь экс-канцлера как посредника в войне против Украины. Внутри SPD также обсуждают действующего президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера как возможного участника переговоров в дуэте со Шредером. Самому экс-канцлеру, вероятно, не хватит доверия для такой миссии.