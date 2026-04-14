Геополитика Ближний Восток
14 апреля, 22:03
Очень позитивный прогресс: Рубио рассказал о переговорах между Израилем и Ливаном

Даниил Муринский
Основні тези
  • Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между Израилем и Ливаном проходят очень хорошо.
  • В Госдепартаменте отметили, что переговоры продолжаются с "высокими ставками".

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между Израилем и Ливаном проходят очень хорошо. Он отметил, что стороны "смогут двигаться вперед".

В Госдепартаменте отметили, что в результате встречи может произойти "что-то очень позитивное". Об этом сообщили в CNN.

Что известно о ходе переговоров между Израилем и Ливаном?

На переговоры прибыли:

  • Марко Рубио;
  • посол США в Ливане Мишель Исса;
  • посол США в Организации Объединенных Наций Майк Вальц;
  • советник Госдепартамента Майк Нидхем;
  • посол Ливана в США Нада Хамаде;
  • посол Израиля в США Ехиэль Лейтер.

Никто из политиков не отвечал на вопросы, а только позировали для фотосессии, однако Рубио прокомментировал ситуацию только во время второй съемки.

Все сложности этого вопроса не будут решены в течение следующих шести часов, но мы можем начать двигаться вперед и создать основу для того, чтобы что-то могло произойти, что-то очень позитивное, что-то очень постоянное, чтобы народ Ливана мог иметь такое будущее, которого он заслуживает, и чтобы народ Израиля мог жить без страха,
– подчеркнул Рубио.

В конце Госсекретарь добавил, что переговоры это долгий процесс, а не просто событие, и "это больше чем просто один день".

В Axios сообщили, что переговоры продолжались более 2 часов. Других подробностей представители стран не разглашают.

Последние новости о ситуации на Ближнем Востоке

  • США объявили о частичной блокаде Ормузского пролива, которая касается иранских портов, но не препятствует движению судов, не направляющихся к ним.

  • Следующий раунд переговоров между США и Ираном состоится 16 апреля в Исламабаде. Дональд Трамп заявил, что Иран хочет заключить соглашение, но США не позволят Тегерану иметь ядерное оружие.

  • Китай отвергает обвинения в возможном экспорте оружия в Иран, подчеркивая строгий контроль экспорта. По информации американской разведки, Пекин может готовиться к поставке Тегерану систем ПВО через третьи страны.