Очень позитивный прогресс: Рубио рассказал о переговорах между Израилем и Ливаном

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между Израилем и Ливаном проходят очень хорошо. Он отметил, что стороны "смогут двигаться вперед".

В Госдепартаменте отметили, что в результате встречи может произойти "что-то очень позитивное". Об этом сообщили в CNN.

Что известно о ходе переговоров между Израилем и Ливаном?

На переговоры прибыли:

Марко Рубио;

посол США в Ливане Мишель Исса;

посол США в Организации Объединенных Наций Майк Вальц;

советник Госдепартамента Майк Нидхем;

посол Ливана в США Нада Хамаде;

посол Израиля в США Ехиэль Лейтер.

Никто из политиков не отвечал на вопросы, а только позировали для фотосессии, однако Рубио прокомментировал ситуацию только во время второй съемки.

Все сложности этого вопроса не будут решены в течение следующих шести часов, но мы можем начать двигаться вперед и создать основу для того, чтобы что-то могло произойти, что-то очень позитивное, что-то очень постоянное, чтобы народ Ливана мог иметь такое будущее, которого он заслуживает, и чтобы народ Израиля мог жить без страха,

– подчеркнул Рубио.

В конце Госсекретарь добавил, что переговоры это долгий процесс, а не просто событие, и "это больше чем просто один день".

В Axios сообщили, что переговоры продолжались более 2 часов. Других подробностей представители стран не разглашают.

