Ультиматум США Украине и новый план: кто сорвал переговоры в Лондоне и как Америка "умывает руки"

Сегодня в Лондоне должна была состояться встреча США, Германии, Франции, Великобритании и Украины на уровне глав МИД, где команда Трампа ожидала услышать от Киева и Европы ответ на предложения Вашингтона. Но утром МИД Великобритании официально подтвердило, что эти мирные переговоры на уровне глав МИД отложены – после того, как накануне вечером Госдеп США сообщил о решении госсекретаря Рубио не лететь в Лондон. Тогда же стало известно, что в Британию не прилетит и эмиссар Трампа Стив Уиткофф.

Американские СМИ трактуют отказ Рубио присоединиться к переговорам в Лондоне как реакцию на отказ Киева признавать оккупированный Крым российским, о чем накануне еще раз подчеркнул Владимир Зеленский.

Что происходит за кулисами и почему переговоры могли сорваться – читайте в материале 24 Канала.

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Мирные переговоры в Лондоне: что предшествовало

Начинать надо как минимум за неделю, когда в Париже 17 апреля состоялись переговоры между США, Украиной и ее европейскими союзниками.



Макрон, Уиткофф и Рубио / Фото AP

Американскую делегацию представляли государственный секретарь Марко Рубио, а также спецпредставители президента Трампа – Стивен Уиткофф и Кит Келлог.

В этой конфигурации главным был Уиткофф, который сегодня в иерархии Трампа занимает пост реального госсекретаря, в то же время Рубио была отведена номинальная роль некоего свадебного генерала. Говорить должен был Уиткофф, а Рубио должен был ручкаться и улыбаться, а после всего заявить, что если "кто-то" не согласится, то Америка умоет руки.



Марко Рубио в Париже / Фото AP

То же самое повторил вице-президент США Джей Ди Вэнс за несколько часов до начала встреч в Лондоне. Отметим, что он в переговорный процесс не вовлечен, но считает нужным отвлечься от своего визита в Индию, чтобы заявить об этом.

Мы прекратим посредничество между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа. Мы представили четкое и справедливое предложение как россиянам, так и украинцам,

– заявил вице-президент США Вэнс 23 апреля.

Под "кто-то" очевидно понимались Украина и Европа, потому что других участников переговоров в Париже не было. Россию туда не пригласили. Таким образом, легко предположить, что Уиткофф начитал то, что ему вложил в уши Путин за 4 часа встречи в Санкт-Петербурге 11 апреля, и оставил Украину и ее союзников в раздумьях. Сначала встреча в Лондоне через неделю не предполагалась, что указывает на то, что США ждут от Украины быстрого ответа, но нам удалось немного затянуть время и перенести развязку на "давайте после праздников".

Что просил Виткофф (Путин) в Париже – точно не известно, однако инсайдеры американских СМИ (анонимные) повторяют стандартный набор "хотелок" Путина, к которому добавилась новинка – официальное признание оккупации Крыма Америкой.



На то, что было именно так, указывают дальнейшие заявления президента Зеленского и руководителя дипломатии ЕС Каи Каллас, которые едва ли не синхронно заявили, что ни Украина, ни Европа никогда не признают законной российскую оккупацию украинского Крыма.

ЕС никогда не признает Крым российским... Понятно, что Россия играет в игры, пытается выиграть время и не очень хочет мира,

– Кая Каллас комментирует "слив" американских СМИ о переговорах в Лондоне.

Это прозвучало во вторник. Тогда же появилась информация, что у Марко Рубио очень много дел и он вообще не летит в Лондон, так же не летит и Уиткофф (которого ждут в Москве). Советника по нацбезопасности Майка Уолтца после скандала с чатом в Signal вообще нигде не ждут, поэтому в Соединенное Королевство полетит только Кит Келлог.



Раньше это можно было бы воспринимать как добрый знак, но сейчас роль уважаемого генерала в администрации Трампа сведена к позиции курьера, только вместо бургеров и картошечки он везет бумажку с ультиматумом по схеме, описанной легендарным Сергеем Кузьминским в песне "Бай-бай, милая", а именно – "автобусом в Лондон, самолетом в Вашингтон".

В ответ Украина и союзники также снизили уровень представительства на встрече, но Киев сделал это номинально, потому что фактический глава делегации Ермак, как просто глава патронажной службы президента, не имеет сверхбольшого официального статуса, но имеет его де-факто. И это дает ему право посмотреть в глаза генералу Келлогу. Но не более того.

Прибыли в Лондон вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андреем Сибигой. Несмотря на все, будем работать ради мира. Встретимся с американскими и европейскими собеседниками, которые находятся сегодня в британской столице. Путь к миру непростой, но Украина была и остается преданной мирным усилиям. Еще в Джидде в марте и впоследствии на других встречах Украина четко продемонстрировала, что не является препятствием на пути к миру. Сегодня будем говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижения справедливого и устойчивого мира,

– Андрей Ермак о плане действий на 23 апреля 2025 года.

В то же время министры Сибига и Умеров в Лондоне будут встречаться с теми, от кого что-то зависит, а именно – своими британскими коллегами Дэвидом Лэмми и Джоном Хили.

Что получит Россия, а что Украина в обновленном мирном плане

На этот вопрос нам ответили анонимные источники Financial Times, Axios, The Washington Post и другие. Всю информацию можно разделить на два блока.

Что получает Россия:

официальное признание США российского контроля над Крымом;

признание фактической оккупации Россией почти всей Луганской области и оккупированных частей Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, но не признание де-юре. При этом статус Запорожской АЭС остается шатким – она якобы формально будет считаться территорией Украины, но должна оказаться под контролем США, а энергию от нее должны получать и Украина, и Россия;

отказ Украины от идеи вступления в НАТО, при этом Россия не против вступления Украины в ЕС;

отмена США санкций, введенных против России, начиная с 2014 года;

возобновление экономического сотрудничества США с Россией, в частности, в энергетической и промышленной сферах.

Что получает Украина:

остановку боевых действий по линии фронта;

введение миротворческого контингента из стран Европы (и опционально – из других частей мира);

возвращение под контроль небольшой части Харьковской области, которую оккупировала Россия;

восстановление безопасного судоходства на Днепре;

компенсации и помощь на восстановление.

Что не так с мирным планом

Фактически, это ультиматум от США Украине, а точнее – американская адаптация того, чего желает Путин, без всяких попыток США отстоять интересы Украины.

Эта "бумажка" сырая и служит лишь для того, чтобы Трамп объявил о величественной победе под собственные 100 дней в Белом Доме (а это произойдет 30 апреля 2025 года). Больше там нет ничего, более того – в документе скрыто немало "подводных камней", каждый из которых несет огромную угрозу.

В документе, который цитирует Axios, нечетко прописано, как будет функционировать возможная миротворческая операция, и не упоминается об участии в ней США, то есть можно сделать вывод, что США не хотят в это втягиваться. Собственно, американцы уже об этом неоднократно говорили и сами.

Также не уточняется, откуда будет взято финансирование на восстановление Украины. Возможно, это будет за счет арестованных активов России, от доходов от которых Украина уже получает кредиты. Возможно, из средств от так называемой "минеральной сделки". Но она в своем нынешнем виде не о восстановлении Украины, а о ее грабеже – в пользу США.

При этом самой Америки в документе очень мало. Поэтому возникает вопрос, а для чего она тогда нужна? Потому что если вы не даете гарантий безопасности, а перекладываете их на Европу, не готовы все это финансировать, а только ждете, когда на вас прольется золотой дождь из украинского редкоземелья, то, извините, но для чего вы тогда здесь?

И не логичнее ли тогда выйти из комнаты и пригласить туда тех, кто готов действовать (Францию, Германию и Великобританию)? Потому что отсутствие твердых гарантий безопасности – это прямой путь к новой эскалации и тому, что Путин уже через несколько месяцев сможет возобновить боевые действия и наконец довести свое грязное дело до конца.

Где много раз упомянутый "мир через силу"? Где "искусство соглашений"? Где давление на Путина? Где вообще хоть какое-то напоминание, что США – самая сильная и мощная держава мира, а не ретивый клиент россиян?

Ответы на все эти вопросы знают уже и Украина, и сами США. От имени первой уже все сказал ее президент, Америка же отправила в Лондон курьера, который ничего не решает.

Чего ждать дальше от переговорного процесса

Для Украины эти предложения неприемлемы, ведь фактически мы уступаем почти всем, но не получаем взамен ничего. Самое главное, что мы не получаем гарантий безопасности, вместо этого будем иметь гарантированную попытку России напасть на нас снова – после небольшой передышки и непредсказуемых последствий завершения военного положения в Украине.

Поэтому господ-дилмейкеров надо поблагодарить и отпустить с миром. Дальше мы сами. Сейчас Украина готова только на остановку боевых действий (то есть к тому, о чем договорились с американцами в Джидде) и начало переговоров с Россией.

А что остается США? Выполнить свое обещание и устраниться от дальнейшего участия в мирном процессе. Но остается вопрос – что в таком случае будет с военной помощью, которая была согласована еще во времена Байдена. Что с разведывательными данными США для Украины и что с санкциями против России?

Наконец последний вопрос – согласится ли Америка продавать нам оружие. От ответа на эти вопросы будет зависеть очень многое. Идеальным для Украины будет вариант, чтобы США не мешали, а значит – не помогали врагу. К сожалению, гарантировать этого пока нельзя. Особенно когда к обиде от американского дипломатического фиаско добавится провал с "минеральным соглашением". Поэтому очень интересно будет посмотреть на то, как Трамп будет убегать от Зеленского по Ватикану и всеми силами избегать встречи и разговора.

Что касается России, то там так же остается Путин, а значит – остается цель уничтожить украинскую государственность. Российские войска сейчас остановлены, а фронт стабилизирован. Это не означает, что интенсивность боевых действий спала, также есть основания полагать, что Россия в мае или летом начнет новое большое наступление и бросит в бой все свои новые ресурсы. Потому что время быстро истекает и для нее. Люди, техника, снаряды, ракеты, дроны, деньги и ослы – не являются неисчерпаемым ресурсом.