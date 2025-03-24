Делегации России и США встретились в Эр-Рияде: какое соглашение стремится заключить Вашингтон
- Американская делегация стремится заключить соглашение о прекращении огня в Черном море для свободного движения суден.
- Переговоры возглавляют Эндрю Пик и Майкл Антон от США, и Григорий Карасин и Сергей Беседа от России.
- Встреча проходит в закрытом формате в Эр-Рияде, без присутствия журналистов.
Сегодня, 24 марта, российская и американская делегации встретились в Саудовской Аравии. Переговоры между Россией и США начались в 9:00 по киевскому времени.
Делегация Соединенных Штатов нацелена заключить соглашение о прекращении огня в Черном море. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Что известно о переговорах России и США в Эр-Рияде
По данным агентства, во время переговоров с российскими официальными лицами американская сторона будет пытаться достичь прогресса в прекращении огня в Черном море, которое позволит свободное движение суден. Кроме этого, она будет стремиться к прекращению насилия в войне в Украине.
Источник, который проинформирован о планировании переговоров, сообщил, что американскую сторону возглавляют старший директор Совета национальной безопасности Белого дома Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Госдепартамента США Майкл Антон.
По словам советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майка Волца, команды также обсудят "линию контроля" между Украиной и Россией, которую он описал как "меры проверки, поддержания мира и замораживания линий там, где они есть".
Кроме этого, он сообщил, что будут говорить и о "мерах укрепления доверия", включая возвращение похищенных Россией украинских детей.
Отметим, что российскую сторону представляют бывший дипломат, ныне председатель комитета Совета Федерации по иностранным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Как сообщало "Суспільне Новини", эта встреча проходит в закрытом формате. В связи с этим всех журналистов попросили покинуть территорию отеля.