В интервью для CBS News Майк Волц рассказал, что Дональд Трамп говорил с президентом Зеленским и диктатором Путиным о судьбе незаконно депортированных в Россию украинских детей. "Это, бесспорно, один из ключевых моментов в построении доверия", – добавил чиновник, передает 24 Канал.

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Что сказал Волц

Журналистка Маргарет Бреннан задала советнику Трамп уточняющий вопрос. Она поинтересовались, требует ли Белый дом от Москвы возвращения украинский детей в качестве меры для укрепления доверия между сторонами. Волц ответил утвердительно.

Мы обсуждаем ряд мер укрепления доверия. Это одна из них,

– сказал американский чиновник.

К слову, журналистка указала на то, что Трамп подчеркивал ранее важность возвращения украинских детей, которые были похищены в рамках государственной программы России с целью их русификации. Бреннан спросила, почему тогда Госдеп прекратил финансирование одной из программ, которая помогает находить этих детей.

Волц уклонился от прямого ответа. Он сказал, что госсекретарь Рубио проводит проверку всех этих программ.